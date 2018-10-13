رئيس الوزراء الصيني يشيد بالعلاقات الثنائية مع روسيا

بكين- أ ش أ:

أشاد رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) لي كه تشيانغ بالعلاقة الثنائية الصينية - الروسية التي احتفظت بقوة دفع رفيعة المستوى وحققت إنجازات ملحوظة في إطار التعاون الاقتصادي.

جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الوزراء الصيني خلال اجتماعه مع نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف على هامش الاجتماع الـ17 لمجلس رؤساء حكومات منظمة شنجهاي للتعاون الذي يعقد في عاصمة طاجكستان (دوشنبه).

وقال تشيانغ إن الجانب الصيني مستعد لتعزيز التنسيق الاستراتيجي الشامل مع روسيا، مؤكدا أنه من الممكن ضخ قوة دافعة جديدة إلى التعاون الثنائي عبر توسيع مجالات التعاون والربط بين المصالح الخاصة بالبلدين.

وأضاف أن الصين، في ظل الوضع الدولي المعقد والمتغير الراهن، عازمة على ابتكار أفكار للتعاون مع روسيا من أجل استكشاف المزيد من الإمكانات، مشيرا إلى أنه يتعين تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمالية والعلوم والتكنولوجيا، من أجل تعزيز التعاون الثنائي عالي الجودة.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الروسي إن بلاده تدعم التعاون العملي والمطرد في مختلف المجالات مع الصين، وتعزز التنمية الإيجابية للتعاون في مجال الطاقة وتعميق التبادلات الإقليمية، حيث من المتوقع أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 100 مليار دولار هذا العام.

وأضاف ميدفيديف أن روسيا مستعدة للعمل مع الصين لحماية التعددية والتجارة الحرة، والإسهام في تحقيق السلام والاستقرار والرخاء على مستوى العالم، موضحا أنه يتطلع لزيارة الصين هذا العام لحضور الاجتماع الدوري لرئيسي وزراء الصين وروسيا.