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"فوكس نيوز": مزاعم بسوء السلوك تدفع بعض عملاء "FBI" في آسيا للعودة

12:02 ص السبت 13 أكتوبر 2018
"فوكس نيوز": مزاعم بسوء السلوك تدفع بعض عملاء "FBI" في آسيا للعودة

أرشيفية

واشنطن (أ ش أ)

ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، أن العديد من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "FBI" العاملين في قارة آسيا لمكافحة الإرهاب والجريمة الدولية، قد صدرت لهم أوامر بالعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مزاعم حول سوء السلوك.

وأضافت الشبكة أن مزاعم سوء السلوك ضد العملاء الأمريكيين ترتبط بأنشطتهم في 6 مدن في شرق وجنوب شرق قارة آسيا وتتعلق بتعاملاتهم مع عاملين في مجال الإباحة.

وصرّح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي اليوم لفوكس نيوز قائلاً: "فور العلم بمزاعم سوء السلوك هذه، تم اتخاذ اللازم من أجل نقل أفراد محددين إلى أدوار غير عملياتية بالتزامن مع النظر في هذه المزاعم"، مضيفاً "يتسم جميع موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي بأعلى معايير السلوك، وتؤخذ أية مزاعم ضد أي موظف على محمل الجد.

وأوضحت فوكس نيوز أن عدداً من هؤلاء الأشخاص المنتمين للمكتب قد أُرسلوا مرة أخرى إلى الولايات المتحدة إثر التحقيق في القضية من قِبل المفتش العام لوزارة العدل، مشيرة إلى أن، نقلاً عن عملاء سابقين، مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي لديه مكاتب في عشرات السفارات الأمريكية حول العالم.

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مكتب التحقيقات الفيدرالي آسيا مكافحة الإرهاب الولايات المتحدة

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