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العالم في صور: من المظاهرات في فلسطين إلى الخراب على يد مايكل في أمريكا

12:37 ص السبت 13 أكتوبر 2018
العالم في صور: من المظاهرات في فلسطين إلى الخراب على يد مايكل في أمريكا

أرشيفية

كتب – مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، صورًا حول العالم، من إعصار مايكل في الولايات المتحدة، لمظاهرات الشعب الفلسطيني المستمرة والتي وصلت اسبوعها التاسع والعشرين، وحتى المعارضة السورية في عفرين.

إعصار مايكل الولايات المتحدة عفرين المظاهرات الفلسطينية قطاع غزة
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