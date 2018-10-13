العالم في صور: من المظاهرات في فلسطين إلى الخراب على يد مايكل في أمريكا

كتب – مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، صورًا حول العالم، من إعصار مايكل في الولايات المتحدة، لمظاهرات الشعب الفلسطيني المستمرة والتي وصلت اسبوعها التاسع والعشرين، وحتى المعارضة السورية في عفرين.