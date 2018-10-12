حسن نصر الله: الإدارة الأمريكية تهين حلفاءها وأصدقاءها

بيروت (د ب أ)

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، عصر اليوم الجمعة، إن الإدارة الأمريكية تهين حلفاءها، وتمارس التهويل على شعوب المنطقة، ودعا حكام دول الخليج للمصالحة والتعاون والاستماع إلى مطالب شعوبهم.

وتطرّق نصر الله، في كلمة اليوم الجمعة، إلى كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومطالباته المكررة لحكام السعودية بدفع الأموال مقابل الحماية، وقال "إننا اليوم أمام رئيس وإدارة أمريكية معاييرها تقوم على المال، وتوغل في استكبارها وعتوّها لدرجة أنها تهين حلفائها وأصدقائها، وتمارس التهويل على شعوب المنطقة وبالأخص على السعودية".

ودعا السيد نصر الله "حكام دول الخليج إلى المصالحة والتعاون والاستماع الى مطالب شعوبهم ومعالجة المشاكل"، مطالبًا إياهم "بإعادة دراسة خياراتهم بين إهانات ترامب والعيش في عزة".

واعتبر السيد نصر الله أن "حديث ترامب عن قدرة إيران على السيطرة بدقائق على المنطقة، دليل على عظمة إيران بنظره"، مضيفاً أن جزء من كلام ترامب هذا تهويلي لكنه يظهر نظرة إدارته لتلك الدول التي أنفقت المليارات على التسلح.

وبشأن ادعاءات رئيس وزراء إسرائيل الأخيرة حيال وجود مصانع صواريخ لـ "حزب الله" قرب مطار بيروت، رفض نصر الله "الانسياق مع العدو في حربه النفسية"، مؤكداً أنه " من الخطأ أن نقدم نفياً أو إجابات على كل ما يطرحه نتنياهو أو غيره".

وأشار في هذا السياق إلى أنه "في كل ما يتصل بالمقاومة سياستنا هي الغموض البناء والصمت الهادف من موقع المعركة".