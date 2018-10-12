تركيا: الحكم الصادر بحق برونسون يظهر استقلال وحيادية القضاء

اسطنبول (د ب أ)

قال رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن الحكم الصادر بحق القس الأمريكي أندرو برونسون يظهر أن القضاء التركي مستقل وغير منحاز.

وأضاف فخر الدين ألطون "من المؤسف للغاية أننا نشهد الجهود الأمريكية لزيادة الضغط على نظام المحاكم التركي المستقل لبعض الوقت. وخلال هذه الفترة ، تعرض بلدنا لتهديدات مختلفة بالعقوبات".

وعلق ألطون على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول برونسون التي أشارت فيها إلى أن إدارته عملت بجد في هذه القضية.

وقال ألطون "نود أن نذكره مرة أخرى بأن تركيا دولة ديمقراطية لديها حكم القانون ، وأن المحاكم التركية مستقلة".

وتابع ألطون: "مثل المحاكم التركية ، لا تتلق جمهورية تركيا تعليمات من أحد، سواء شخص أو هيئة أو سلطة".

وفي وقت سابق اليوم، قضت محكمة الجنايات الثانية بولاية إزمير، بإطلاق سراح القس الأمريكي، كما أمرت برفع "الإقامة الجبرية وحظر السفر" عنه.

وأواخر يوليو، فرضت محكمة جنائية في إزمير غربي تركيا، الإقامة الجبرية، على برونسون، عوضًا عن الحبس، بسبب وضعه الصحي.

وكان برونسون، قد أُوقف في 9 ديسمبر 2016، وحوكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمتي جولن وحزب العمال الكردستاني.