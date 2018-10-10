مقتل 4 وإصابة العشرات جراء انهيار مبنى بالعاصمة البحرينية

المنامة- (د ب أ):

أفادت السلطات البحرينية، اليوم الأربعاء، بأن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب العشرات جراء انهيار مبنى سكني قديم بمنطقة السلمانية بالعاصمة المنامة مساء أمس.

وذكرت وزارة الداخلية البحرينية، عبر حسابها على موقع تويتر، أن الدفاع المدني تمكن من انتشال ثلاثة جثث من موقع المبنى المنهار، بينما توفي شخص آخر بالمستشفى متأثرا بإصابته.

وأشارت إلى أن الدفاع المدني لا يزال يواصل أعمال البحث والانقاذ في الموقع.

كانت وزارة الصحة أعلنت في ساعة مبكرة من صباح اليوم أن انهيار العقار أسفر عن إصابة 32 شخصا، وأن حالات المصابين تتراوح بين الحرجة والبالغة.

وأعلن الدفاع المدني أن المعلومات الأولية تشير إلى أن انهيار المبنى ناجم عن انفجار اسطوانة. ودعا إلى ضرورة الالتزام باشتراطات السلامة العامة فيما يتعلق بتوصيلات الغاز حرصا على أمن وسلامة الجميع.