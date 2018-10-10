وزير الخارجية التركي يزور العراق غدا

أنقرة- (د ب أ):

أعلنت الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، أن الوزير مولود جاويش أوغلو سيقوم غدا بزيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الخارجية القول في بيان إن جاويش أوغلو سيعقد لقاءات مع المسؤولين العراقيين، وسيزور مدينة أربيل شمالي البلاد.

وأوضح البيان أن الزيارة ستستمر يومين، وسيلتقي خلالها جاويش أوغلو الرئيس العراقي برهم صالح، وبعض الساسة العراقيين، وممثلي المجتمع التركماني.

وفي مدينة أربيل، سيعقد وزير الخارجية اجتماعًا مع مسؤولين رفيعي المستوى في إقليم كردستان.

ومن المتوقع أن يتناول جاويش أوغلو خلال لقاءاته مع المسؤولين العراقيين، العلاقات الثنائية والتعاون القائم بين الجانبين في العديد من المجالات، إضافة إلى إعادة إعمار العراق.

كان رئيس مجلس النواب العراقي الجديد محمد الحلبوسي وصل مساء أول أمس الاثنين إلى تركيا للمشاركة في الاجتماع الثالث لرؤساء البرلمانات الأورآسيوية.