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الرئيس السوداني يمدد وقف إطلاق النار مع الحركات المسلحة لمدة 3 أشهر

11:45 ص الخميس 04 يناير 2018
الرئيس السوداني يمدد وقف إطلاق النار مع الحركات المسلحة لمدة 3 أشهر

الرئيس السوداني عمر البشير

الخرطوم - (أ ش أ):

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الخميس، مرسوما جمهورياً بتمديد وقف إطلاق النار المعلن في مناطق العمليات مع الحركات المسلحة، لمدة 3 أشهر .

وذكرت الرئاسة السودانية أن قرار تمديد وقف إطلاق النار يأتي لتهيئة المناخ ومنح الفرصة لاستئناف مفاوضات السلام.

وجاء قرار الرئيس السوداني، بعد انتهاء أجل التمديد السابق لوقف العمليات العسكرية والذي أصدره مطلع أكتوبر الماضي وكان مقررا حتى نهاية عام 2017.

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عمر البشير وقف إطلاق النار الحركات المسلحة

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