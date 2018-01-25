المدعي العام الإيطالي: ريجيني قُتل بسبب أبحاثه في مصر

كتب - محمد الصباغ:

قال المدعي العام الإيطالي، جوزيبي بيجناتوني، اليوم الخميس، إن طالب الدكتوراه بجامعة كامبريدج البريطانية، جوليو ريجيني، قُتل بسبب أبحاثه في مصر.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، حديث بيجناتوني في خطابه لصحيفتي "كوريري دي لا سيرا" و"لا ريبابليكا" الإيطاليتين، الذي قال إن الباحث الذي قتل في مصر قبل عامين، ووجدت جثته وعليها آثار تعذيب.

ومن جانبه، صرح رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، اليوم، إنه مع حلول الذكرى الثانية لمقتله "لن ننسى ريجيني"، وأضاف أن بلاده لن تتوقف عن البحث عن الحقيقة في الأزمة.

وذكرت الوكالة الإيطالية الرسمية أن إيطاليا أحيت الذكرى الثانية لمقتل ريجيني، وأذاعت وسائل الإعلام برامج وتغطيات وتحقيقات عن الواقعة.

وأضاف جينتيلوني عبر حسابه بتويتر: "إيطاليا لم تنسَ، عامان بعد القتل المريع لجوليو ريجيني. التزامنا بالوصول إلى الحقيقة كما هو".

وأشارت الوكالة إلى مقتل ريجيني الذي جاء تزامنًا مع الاحتفالات في مصر بذكرى "انتفاضة" 25 يناير 2011.

وفي خطابه للصحيفتين الإيطاليتين، كتب المدعي العام الإيطالي، إن سبب القتل مرتبط بالنشاط البحثي لجوليو ريجيني خلال أشهر إقامته في القاهرة.