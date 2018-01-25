المرصد السوري: مقتل ثمانية بينهم جندي تركي في معركة عفرين

لندن/ إسطنبول - (د ب أ)

قال المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره لندن، مساء اليوم الخميس إن سبعة مسلحين سوريين على الاقل مدعومين من تركيا وجنديا تركيا قتلوا بعد ان أحبط مقاتلون اكراد عملية متقدمة في شمال وغرب منطقة عفرين.

وأضاف المرصد في بيان أن اثنين من المقاتلين الاكراد قتلا أيضا في الهجوم.

وقال مصطفى بالى رئيس قسم الصحافة في قوات سورية الديمقراطية "ان الجيش التركى الغازى حاول التقدم فى منطقتى بالبالا وراجو تحت غطاء من المدفعية".

وأضاف بالي " بيد أنه تم احباط العملية، وأصيبت ثلاث دبابات تركية وقتل عدد من الجنود داخلها ".

كانت تركيا أطلقت عمليتها العسكرية (غصن الزيتون) في عفرين يوم السبت الماضي مستخدمة قواتها الخاصة ومقاتلين من المعارضة السورية متحالفين معها.

وتصاعد التوتر بين تركيا والولايات المتحدة اليوم بعدما هاجم مسؤولون أتراك واشنطن لدعمها للميليشيات الكردية في سورية وعززت أنقرة عمليتها العسكرية ضد جيب يسيطر عليه الأكراد في سورية.

وحذرت الولايات المتحدة تركيا بان "تتجنب أي إجراءات من شأنها إثارة نزاع بين القوات التركية والأمريكية" في سورية، وفقا لبيان للبيت الأبيض عقب مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب اردوغان مساء أمس الأربعاء.