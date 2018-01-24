22 قتيلاً و20 مصابًا في انفجار سيارتين أمام مسجد شرقي ليبيا

كتب - مصراوي:

قُتل 22 شخصًا فيما أصيب 20 آخرين، الثلاثاء، في انفجار سيارتين أمام مسجد في مدينة بنغازي شرقي دولة ليبيا.

وأوضحت مسؤولة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، وفق ما أورد موقع "بوابة الوسط" اليوم الأربعاء، أن هذه الحصيلة خاصة فقط بالمستشفى، وأن بينهم مدنيون وعسكريون، قضوا جراء التفجيرين المتتالين في منطقة السلماني.

وأضافت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي، أن بعض الحالات التي وصلت إلى المستشفى كانت حرجة وتوفيت متأثرًا بالإصابة داخل غرف العمليات والعناية الفائقة وقسم الطوارئ، مشيرةً إلى نقل بعض الجرحى إلى بعض المصحات لتقديم الخدمات الصحية لهم.

وفي السياق، نقلت "بوابة الوسط" عن الناطق باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي، تأكيده مقتل آمر سرية القبض والتحري الخاصة التابعة للقيادة العامة للجيش أحمد علي الفيتوري، متأثرًا بجراحه جراء التفجير.​