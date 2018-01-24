ناظر ثانوي في بريطانيا يحذر التلاميذ: "ممنوع المصاحبة في المدرسة"

لندن - (أ ش أ):

حذر ناظر مدرسة ثانوية في بريطانيا التلاميذ من مغبة اتخاذ صاحب من الجنس الآخر، قائلاً إنه يرفض بشدة انغماس تلاميذ المدرسة في علاقات رومانسية مع بعضهم البعض.

وحذر طوبي بيلفيلد، ناظر مدرسة "ريثين" الثانوية في شمال ويلز، مَن يخالف تعليماته من التلاميذ بالتعرض لقائمة من العقوبات بينها الطرد من المدرسة والحصول على درجات متدنية في الإحالات المقدمة من المدرسة الثانوية إلى الجامعة بشأن التلاميذ.

وقال الأستاذ بيلفيلد -حسبما ذكرت صحيفة الديلي ميل- إن أيا من التلاميذ في المدرسة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما سيتعرض للطرد من المدرسة إذا هو اتخذ صاحبة والعكس صحيح، مؤكدا أن "المدرسة ليست مكانا للعلاقات الرومانتيكية - أبدا".

وأضاف بيلفيلد: "العلاقات يمكن أن تبدأ في الجامعة - وليس في مدرسة ريثين".

وفي فبراير الماضي، استهجن ناظر نفس المدرسة ارتداء تلميذاتها ملابس تشبه الملابس التي يلبسها مرتادي الملاهي الليلية على حد وصفه.​