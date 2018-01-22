المتحدثة باسم ترامب: الرئيس الأمريكي يشارك في منتدى دافوس

واشنطن - (د ب أ)

أعلنت سارة ساندرز، المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، اعتزامه التوجه إلى منتجع دافوس السويسري للمشاركة في المنتدى العالمي الاقتصادي.

وأوضحت ساندرز أن وفد البيت الأبيض، الذي كان مقررا أن يصل اليوم الاثنين إلى دافوس، سوف يصل غدا الثلاثاء، وتابعت أن ترامب سيلحق بالوفد في وقت لاحق.

يذكر أن موعد توجه الرئيس الأمريكي إلى دافوس كان مخططا له، على أية حال، أن يكون بعد غد الأربعاء (بالتوقيت المحلي لواشنطن)، ومن المنتظر أن يلقي ترامب خطابا أمام المؤتمر يوم الجمعة، وثمة حالة من الترقب لهذا الخطاب.

وإلى جانب ترامب، يضم الوفد وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الخزانة ستيفن منوتشين ووزير الاقتصاد ويلبور روس بالإضافة إلى جيرد كوشنار، مستشار الرئيس.

ويمثل إنهاء حالة التوقف التي تمر بها الحكومة الأمريكية، شرطا للقيام بالرحلة إلى دافوس، وهذا ما تم الإعلان عنه قبل قليل، حيث كان الحزب الديمقراطي الأمريكي أعلن قبل وقت قصير استعداده لإنهاء توقف عمل الحكومة الأمريكية، و قال تشارلز شومر، زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ، اليوم في واشنطن: "ستعاود الحكومة فتح أبوابها خلال بضع ساعات".

ومن المنتظر أن يصوت مجلس الشيوخ بشكل عاجل على مسودة قانون لاعتماد موازنة انتقالية تسري حتى الثامن من شباط/فبراير المقبل.

وفي حالة موافقة مجلس الشيوخ على هذه الموازنة فستحتاج لتصويت مجلس النواب عليها وإقرارها من الرئيس دونالد ترامب قبل أن تستأنف الحكومة عملها.