أونروا: أمريكا طالبت بإصلاحات لم توضحها قبل تجميد مساعداتها

نيويورك - (د.ب.أ)

قال رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لم تعط أي مؤشر حول طبيعة الإصلاحات التي تريد رؤيتها داخل المنظمة الأممية قبل أن تقرر رفع التجميد عن تمويل بقيمة 65 مليون دولار أمريكي.

وأضاف بيير كرينبول المفوض العام للوكالة أن الولايات المتحدة "مساهم سخي ودائم" منذ عقود، مشيراً إلى أن الدعم الأمريكي لدور الوكالة "تم إيضاحه بشكل صريح جدا" في لقاءات عُقدت في واشنطن في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي.

وتابع كرينبول قائلاً إن "الأونروا وكالة تفضل الإصلاح" لكنها لم تتلق أي مؤشر محدد في هذا الصدد من الإدارة الأمريكية حول مسائل محددة تتعلق بالإصلاح."

وقال كرينبول، متحدثا عبر الفيديو من الأردن في تصريحات للصحفيين في نيويورك " "يجب أن أخبركم بأنني أرى أنه من الواضح جدا بأن القرار الذي تم اتخاذه فيما يخص تمويل الوكالة لا يتعلق بأدائنا".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا عن حجب مبلغ 65 مليون دولار أمريكي من إجمالي منحة بقيمة 125 مليون دولار كانت مقررة لأونروا، كما علقت واشنطن لاحقا مساعداتها الغذائية بقيمة 45 مليون دولار تعهدت الشهر الماضي بتقديمها لأونروا.

وجاء ذلك بعد أن هددت الإدارة الأمريكية بتقليص الدعم المالي المقدم للفلسطينيين حتى يوافقوا على العودة إلى طاولة مفاوضات السلام مع إسرائيل والمتوقفة منذ أربعة أعوام.

وردا على الخطوة الأمريكية، أطلقت "أونروا" اليوم الاثنين حملة تبرعات عالمية لدعم موازنتها تحت عنوان "الكرامة لا تقدر بثمن".