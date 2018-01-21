"التايمز": نايجل فراج يبحث تدشين حزب انفصالي جديد في بريطانيا

لندن (أ ش أ)

رصدت صحيفة "التايمز" البريطانية انغماس السياسي نايجل فراج في محادثات بشأن العودة لواجهة المشهد السياسي البريطاني.

وأوضحت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أن فراج ينظر في تدشين حركة جديدة مؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في حال إرغام قائد حزب استقلال المملكة المتحدة هنري بولتون على الاستقالة.

ونوهت "التايمز" بأن فراج قد تحدث إلى أصدقاء، بينهم داعمه المالي آرون بانكس، عن تشكيل حزب انفصالي جديد، إذا خسر هنري بولتون تصويتاً على الثقة مزمعاً إجراؤه اليوم، في اجتماع خاص للجنة التنفيذية الوطنية لحزب استقلال المملكة المتحدة.

وكشفت الصحيفة عن أن كلا من فراج وداعمه المالي بانكس اجتمعا على العشاء لمناقشة الخطط بشأن الحزب الجديد يوم 11 من يناير الجاري، بعد أيام قليلة من بدء اللجنة تحقيقاً حول حياة بولتون الخاصة.

ويواجه بولتون اتهامات بالعنصرية بعد وصفه الممثلة ميجان ماركل، خطيبة الأمير هاري تشارلز، بأنها "أمريكية سوداء" ستلطخ الأسرة الملكية.

وأكد فراج أن فُرَص عودته قائداً لحزب استقلال المملكة المتحدة "معدومة"، غير أنه مدعوّ لأن يكون رئيساً للحركة الجديدة، حيث إن بانكس مرشح لأن يكون رئيس مجلس إدارتها، كما أن ريتشارد تايس، وهو مطور عقاري ورئيس مجلس إدارة مشارك لمجموعة (الخروج يعني الخروج)، مرشح أيضا لتولي دور في الحركة الجديدة.

وكان فراج قد أعلن استقالته من زعامة حزب الاستقلال البريطاني عقب التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، قائلاً إنه "حقق طموحاته السياسية ولم يعد هناك ما يمكن تحقيقه".