وزير خارجية فرنسا: مجلس الأمن يعقد غداً مشاورات حول الوضع في سوريا

باريس (أ ش أ):

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان، أن مجلس الأمن الدولي، سيعقد غداً الاثنين، مشاورات حول سوريا، وذلك بعد أن دخلت القوات التركية، اليوم الأحد، منطقة (عفرين).

وأكد وزير خارجية فرنسا- في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- أن فرنسا ستؤكد ضرورة ضمان توصيل المساعدات الإنسانية.

وكانت باريس دعت في وقت سابق اليوم- في بيان صادر عن وزارة الخارجية- القوى الضامنة لاتفاق (أستانة) إلى العمل على الالتزام بوقف الأعمال القتالية في مناطق خفض التصعيد، وأنها في ضوء التطورات الميدانية الأخيرة تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا.

كما طالبت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي تركيا بوقف عملياتها العسكرية ضد الفصائل الكردية في سوريا، معتبرة أن ذلك يضر بجهود مكافحة تنظيم (داعش) الإرهابي.