الداخلية التونسية: مقتل إرهابي جزائري في اشتباكات بجهة القصرين غرب تونس

تونس - (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية التونسية مساء اليوم السبت مقتل إرهابي جزائري وإصابة عدد آخر في تبادل لإطلاق نار بجهة القصرين غرب تونس بين الحرس الوطني وعناصر إرهابية.

وجاءت العملية مساء اليوم عقب كمين نصبته وحدات من الحرس الوطني التونسي في منطقة سبيطلة التابعة لولاية القصرين قرب جبل سمامة في الجهة، وبعد متابعة لتحركات عناصر إرهابية، بحسب وزارة الداخلية.

وذكرت الوزارة أن هذه العناصر وعددها ما بين أربعة وستة دأبت على رصد تحركات دوريات للأمن والجيش ومداهمة المنازل القريبة من جبل سمامة من حين لآخر للاستيلاء على المؤن الغذائية.

وقُتل في الكمين عنصر إرهابي خطير وأصيب عدد آخر.

وأضافت الداخلية أن العنصر الإرهابي يُرجح من خلال المعطيات الأولية أنه جزائري التحق بالجماعات الإرهابية منذ سنة 1993، ويُعد من المقربين من زعيم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي ومحل تفتيش وكان في مهمة لإعادة تنظيم كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية بعد الضربات التي وجهتها وحدات الحرس الوطني لأغلب قياداتها.

كما يعتبر هذا العنصر الإرهابي نقطة الربط بين تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وتنظيم القاعدة بليبيا وكتيبة عقبة بن نافع الإرهابية ويتردد منذ سنة 2014 على الجماعات الإرهابية المتحصنة بجبال القصرين.

ولا تزال عمليات التمشيط مستمرة في الجهة لتعقب باقي العناصر.