أهم التصريحات في 24 ساعة: "كتف بكتف" ضد الإرهاب

إعداد – محمد الصباغ:

التقى نائب الرئيس الامريكي مايك بنس بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأكد له وقوف الولايات المتحدة بجوار مصر في حربها ضد الإرهاب، وأكد السيسي له أن موقف مصر ثابت في القضية الفلسطينية والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وبشان مدينة عفرين السورية التي تشهد هجومًا تركيًا أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن بلاده ستبدأ توغل بري في المدينة رغم تحذيرات سوريا وأمريكا.

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