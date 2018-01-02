البيت الأبيض: قرار تغيير النظام في طهران يعود للشعب الإيراني

واشنطن - (د ب أ):

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، اليوم الثلاثاء، إن قرار تغيير النظام في طهران يعود للشعب الإيراني.

وأوضحت ساندرز في أول مؤتمر صحفي مقتضب لها في العام الجديد 2018، أنه "ينبغي على المجتمع الدولي أن يعبر عن دعمه لشعب إيران".

وأضافت المتحدثة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "يريد أن يشهد توقف دعم إيران للإرهاب وأنه يود أن تحترم إيران حقوق الإنسان وتتوقف عن كونها دولة راعية للإرهاب".

وقالت ساندرز إن ترامب أعرب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" عن دعمه للمحتجين غير أنها احجمت عن القول ما إذا كان ترامب يريد تغيير النظام في إيران.

وقالت ساندرز إن الولايات المتحدة " تبقي كل الخيارات متاحة، فيما يتعلق بفرض عقوبات جديدة ضد النظام الإيراني"

وأردفت: "إن الولايات المتحدة تؤيد الشعب الإيراني وتدعو النظام في طهران إلى احترام الحقوق الأساسية لمواطنيه بالتعبير السلمي عن رغبتهم في التغيير" .

وتشهد مدن إيرانية منذ عدة أيام احتجاجات مناوئة للنظام، وكانت الاحتجاجات موجهة في بادئ الأمر ضد ارتفاع الأسعار والسياسة الاقتصادية، لكنها تحولت سريعا إلى انتقادات لقيادة البلاد، ومواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الامن أدت إلى سقوط العديد من القتلى ومئات المصابين.