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قوانين أمريكية جديدة تدخل حيز التنفيذ في عدد من الولايات اعتبارا من العام الجديد

11:29 م الثلاثاء 02 يناير 2018
قوانين أمريكية جديدة تدخل حيز التنفيذ في عدد من الولايات اعتبارا من العام الجديد

الكونجرس

واشنطن (أ ش أ)

دخلت عدة قوانين جديدة حيز التنفيذ في عدد من الولايات الأمريكية اعتبارا من العام الجديد.

وذكرت قناة الحرة الأمريكية الليلة أن القوانين تتعلق بمسائل متنوعة، منها استخدام الماريجوانا لأغراض ترفيهية وعطل مدفوعة الأجر وحبوب منع الحمل وبيع السجائر.

وأشارت إلي أن ولاية كاليفورنيا حظرت تسلم ذخائر الأسلحة بالبريد وقصرت شراءها على التواجد بشكل شخصي في متاجر مرخص لها.

ولفتت إلي أن ولاية فرجينيا سمحت للنساء الراغبات في شراء حبوب منع الحمل بالحصول على عام كامل من الإمدادات، بدلا من بضعة أشهر فقط.

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واشنطن قوانين أمريكية الماريجوانا

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