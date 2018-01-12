الهند تطلق صاروخا يحمل 31 قمرا صناعيا إلى الفضاء

نيودلهي- (د ب أ):

أطلقت وكالة الفضاء الهندية اليوم، الجمعة، صاروخا إلى الفضاء يحمل 31 قمرا صناعيا، من بينها قمرها الرئيسي لمراقبة الارض.

وانطلق صاروخ وكالة "البحث الفضائي الهندية" من قاعدة "سريهاريكوتا" لاطلاق المركبات الفضائية بجنوب الهند في الساعة التاسعة و29 دقيقة صباحا (0359 بتوقيت جرينتش)، والذي وضع الاقمار الصناعية في مدارين، بعد ذلك بحوالي 17 دقيقة.

وقال المتحدث باسم المنظمة دي.بي.كارنيك إن الحمولة الرئيسية وهي قمر صناعي معني برسم الخرائط عالية الدقة، تزن 710 كيلومترا.

وتتكون الحمولات الأجنبية للصاروخ من 28 قمرا صناعيا صغيرا ومتناهي الصغر من ست دول من بينها كندا وفنلندا وفرنسا وكوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة. وتزن تلك الاقمار الصناعية معا 613 كيلوجراما.

وهنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي علماء المنظمة على إطلاق الاقمار الصناعية بشكل ناجح.

وقال في تغريدة له على موقع (تويتر) إن "خطواتنا الواسعة في الفضاء ستساعد مواطنينا وستعزز رحلتنا التنموية".