"شباك الفن TeN".. برنامج جديد بالتعاون مع معهد جوته

كتب- مصطفى علي:

أعلنت قناة TeN تقديم برنامج "شباك الفن TeN" بالتعاون مع معهد جوته، المعهد الثقافي التابع للحكومة الألمانية، ومن المقرر إعلان تفاصيل البرنامج في "شباك الفن TeN" بمعهد جوتة الخميس المقبل 27 سبتمبر 7 مساء بمقر المعهد.

شباك الفن TeN يقدم عددًا من العروض الفنية في جميع المجالات: المسرح والغناء والفن والتشكيلي والرقص المعاصر من خلال برنامج تلفزيوني يقدم أسبوعيًا على شاشة TeN بالتعاون مع معهد جوته، ويحق التقديم للفنانين والفنانات الشباب، والمبدعين والمبدعات، وللمجموعات الفنية والفرق الموسيقية والمسرحية، من المصريين والمصريات أو العرب المقيمين في مصر.

ومن المقرر اختيار المشاريع من قبل لجنة تتكون من 3 أعضاء محترفين (فنانين أو مديرين ثقافيين أو شركاء لمعهد جوته، وعضو من قسم البرامج الثقافية في معهد جوته)، وسيساهم أحد أعضاء لجنة الاختيار في تقديم المشاريع التي تم اختيارها للجمهور والإعلان عنها من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي.

ومن المعروف أن هيثم الصاوي تولى منصب مدير التخطيط بقناة TeN، بينما تتولى دكتور شيماء العزب مدير تطوير المحتوى بالقناة.