النائب "العليمي": رئيس الوزر اء أكد حرص الدولة على تنمية الاقتصاد

كتب أحمد على

قال عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي الهيئات البرلمانية وبعض النواب المستقلين، كان للتنسيق بين الحكومة والبرلمان بمناسبة الدورة البرلمانية الجديدة التى تبدأ الأسبوع المقبل.

وأضاف "العليمي"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن رئيس مجلس الوزراء تحدث خلال اللقاء بصفة عامة عن السياسة العامة للدولة، والإجراءات التي تتخذ حيال تنفيذ برنامج الحكومة الجديد، وتحدث فيما يخص الاهتمام بالعملية التعليمية وصحة الإنسان المصرى.

وأوضح أن رئيس الحكومة أبلغهم بعقد اجتماع دوري مع النواب لبحث مشاكل المواطنين وحلها، مشيرا إلى أن ذلك لاقى ارتياحًا بين النواب لأنه كان مطلبهم جميعا، باعتبار أن التنسيق يترتب عليه التنمية الشاملة والقضاء علي الإرهاب وحل العديد من المشاكل المحلية.

ولفت "العليمى"، إلى أن رئيس الوزراء تحدث عن أن الدولة تسعى لتنمية وزيادة الاقتصاد القومي من عائد تحقيق التنمية الشاملة، وسيكون هناك متابعة شهرية مع المحافظين في مجال التنمية الشاملة حتى تكون أساس دعم الاقتصاد والتحول إلى التصدير للخارج.

وتناول اللقاء تركيز رئيس الوزراء على مشكلة الزيادة السكانية، وأكد "مدبولى"، أن الزيادة السكانية يترتب عليها مشاكل كثيرة في ناتج التنمية وتؤثر عليها بالسلب، وتمثل عبء مالي علي الدولة، مطالبا النواب بتوعية المواطنين بخطورة هذه القضية.

وقال النائب عبد المنعم العليمى، إن رئيس الوزراء تحدث عن الصناعات الصغيرة، وأنها ستكون متابعتها مباشرة من مجلس الوزراء، بهدف تنمية الصناعات الصغيرة وحل المشاكل المتعلقة بها، وأنه سيتم لفت نظر المخافظين حول قضية التلوث البيئي خاصة القمامة والتخلص منها.