"الصحة": وفاة طفلة وإصابة 9 آخرين في حادث بـ"الإسماعيلية - بورسعيد"

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، وفاة طفلة وإصابة 9 آخرين فى حادث انقلاب سيارة "سوزوكى" بطريق الإسماعيلية بورسعيد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف مجهزة نقلت حالة الوفاة، وهي لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات إلى مشرحة مستشفى السويس العام، بينما تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، والذي تتراوح أعمارهم من 4 إلى 9 سنوات فيما عدا السائق 40 عاما وسيدة تبلغ من العمر30 عامًا.

وأضاف مجاهد فى بيان اليوم، أن الإصابات جميعها بسيطة تتراوح مابين اشتباه كسر بالزراع ، وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكدا أن جميع المصابين حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة.