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"الصحة": وفاة طفلة وإصابة 9 آخرين في حادث بـ"الإسماعيلية - بورسعيد"

03:10 م الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
"الصحة": وفاة طفلة وإصابة 9 آخرين في حادث بـ"الإسماعيلية - بورسعيد"

مستشفى جامعة قناة السويس

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، وفاة طفلة وإصابة 9 آخرين فى حادث انقلاب سيارة "سوزوكى" بطريق الإسماعيلية بورسعيد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف مجهزة نقلت حالة الوفاة، وهي لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات إلى مشرحة مستشفى السويس العام، بينما تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، والذي تتراوح أعمارهم من 4 إلى 9 سنوات فيما عدا السائق 40 عاما وسيدة تبلغ من العمر30 عامًا.

وأضاف مجاهد فى بيان اليوم، أن الإصابات جميعها بسيطة تتراوح مابين اشتباه كسر بالزراع ، وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكدا أن جميع المصابين حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

وزارة الصحة حادث تصادم طريق الإسماعيلية بورسعيد مستشفى جامعة قناة السويس انقلاب سيارة

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