توقيع عقد تحديث مركز التحكم الإقليمي بمنطقة كهرباء القناة بـ 324 مليون جنيه

كتب- محمد صلاح:

يشهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، توقيع عقد تحديث مركز التحكم الإقليمي بمنطقة كهرباء القناة بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف شركات "ABB سويسرا ـ ABB Arab ـ السويدى T&D" .

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - في نص البيان الصادر اليوم - أن التكلفة الإجمالية لهذا التعاقد تبلغ حوالي 324 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ تصل إلى17 شهرًا، وبتمويل ذاتي من الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مركز التحكم الإقليمي يراقب بمراقبة أداء الشبكة الكهربائية جهد 66/22ـ11 ك.ف لمحافظات منطقة كهرباء القناة السبعة، وهي:"الإسماعيلية ـ بورسعيد ـ السويس ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ البحر الأحمر ـ الشرقية / العاشر من رمضان" تخدم ما يقرب من 12 مليون مواطن باستخدام أحدث تكنولوجيا المراقبة والتحكم في شبكات نقل الكهرباء وتقنيات الاتصالات الحديثة باستخدام شبكة من الألياف الضوئية لنقل بيانات المحطات لمركز المراقبة والتحكم.

وأضاف وزير الكهرباء، وفقًا لنص البيان - أن تحديث التحكم الإقليمي لمنطقة كهرباء القناة يأتي ضمن خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتحديث بعض التحكمات الإقليمية القائمة، وهي:"القاهرة ـ القناة ـ الإسكندرية ـ مصر العليا"، وإنشاء تحكمات إقليمية جديدة بكل من "منطقة كهرباء الدلتا ومصر الوسطى".

وتابع أن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية يعتبر أحد التحديات التي تواجه القطاع، وذلك لاستيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها للشبكة القومية للكهرباء وتقليل الفقد بالشبكة الكهربائية حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء.

ومن جانبه، أشار ناجي جريجيري، المدير التنفيذي لشركة ABB في مصر وشمال ووسط أفريقيا، إلى أنه لديهم خبرة بالسوق المصري، متابعًا: "نتفهم احتياجات مصر من الطاقة ونسعى دائمًا أن نكون شريكًا فاعلاً في تفيذ إستراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال توفير مجموعة متميزة من المنتجات والخدمات بما يضمن تنفيذ المشروعات بدقة وكفاءة عالية وبأيدى مصرية".