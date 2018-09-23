صور- محافظ الجيزة يفتتح العام الدراسي بمدرسة الشهيد أحمد شعبان

كتبت- ياسمين محمد وإسلام ضيف:

افتتح اللواء احمد راشد محافظ الجيزة والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم، صباح الأحد، العام الدراسي الجديد بمدرسة الشهيد أحمد محمود شعبان، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، بحضور زوجة الشهيد ونجلته.

رافق المحافظ ورئيس قطاع التعليم، سعيد عبد الله القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نقيب المحامين بالجيزة.

كانت محافظة الجيزة قد أعلنت عن انتهاء استعداداتها لبدء الدراسة، وأنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة، وإصلاح الأثاثات المدرسية، ومراجعة أعمال الكهرباء والمياه والتهوية.

وأضافت أنه تم تسكين المعلمين كافة، وإعداد الجداول المدرسية، وسد أي عجز في المدرسين عن طريق الانتداب بمعرفة مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأوضحت أن أجهزة الأحياء والمراكز والمدن، نفذت حملات لرفع المخلفات والإشغالات، أو العربات المتهالكة الموجودة بمحيط المدارس، وتهيئة الشوارع المؤدية لها بصورة جيدة.