رئيس الوزراء يصل محافظة أسيوط لتفقد المشروعات التنموية

القاهرة- مصراوي:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منذ قليل لمحافظة أسيوط لتفقد عدد من المشروعات التنموية -حسبما أفادت فضائية "اكستر نيوز".

تعد هذه الزيارة الأولى لرئيس مجلس الوزراء التى يستهلها لمحافظات الصعيد، والتي تقع ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي سيقوم بها للعديد من المحافظات بما يعكس اهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة لأبناء مصر في المحافظات .

ومن المقرر أن تشمل جولة رئيس الوزراء في محافظة أسيوط تفقد عدد من المشروعات من بينها مشروعات صحية وتعليمية وأخرى تتعلق بالإسكان والمرافق، حيث يرافقه خلالها عدد من الوزراء من بينهم وزراء التنمية المحلية والتربية والتعليم والتعليم العالي وشئون البيئة.