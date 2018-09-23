أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس جميل راتب بطاقات التموين حادث الغسيل الكلوي محمد صلاح أسعار الذهب

رئيس الوزراء يصل محافظة أسيوط لتفقد المشروعات التنموية

08:31 ص الأحد 23 سبتمبر 2018
رئيس الوزراء يصل محافظة أسيوط لتفقد المشروعات التنموية

القاهرة- مصراوي:

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية منذ قليل لمحافظة أسيوط لتفقد عدد من المشروعات التنموية -حسبما أفادت فضائية "اكستر نيوز".

تعد هذه الزيارة الأولى لرئيس مجلس الوزراء التى يستهلها لمحافظات الصعيد، والتي تقع ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي سيقوم بها للعديد من المحافظات بما يعكس اهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة لأبناء مصر في المحافظات .

ومن المقرر أن تشمل جولة رئيس الوزراء في محافظة أسيوط تفقد عدد من المشروعات من بينها مشروعات صحية وتعليمية وأخرى تتعلق بالإسكان والمرافق، حيث يرافقه خلالها عدد من الوزراء من بينهم وزراء التنمية المحلية والتربية والتعليم والتعليم العالي وشئون البيئة.

رئيس الوزراء محافظة أسيوط مشروعات أسيوط مصطفى مدبولي

الخبر التالى:

"جرس الحصة ضرب".. انطلاق قطار الدراسة -تغطية خاصة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان