"التعليم" تنفي ذكر "القدس عاصمة لإسرائيل" بأحد مناهج التربية الوطنية

كتبت-ياسمين محمد:

نفى أحمد خيري، ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ذكر مدينة القدس على أنها عاصمة إسرائيل، بكتاب التربية الوطنية للصف الثالث الإعدادي.

وأكد خيري، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن هذا الخبر عار تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، كلف مستشارة مادة الفلسفة بالرد على ما أثير، وبدورها أكدت أنه لا يوجد كتاب للتربية الوطنية للصف الثالث الإعدادي في مصر بالأساس، مشيرة إلى أن هذا الموضوع قديم، وجرى تداوله منذ عامين وعلقت عليه الوزارة بالنفي كذلك.

وأهابت وزارة التربية والتعليم، بمختلف وسائل الإعلام المصري، ضرورة تحري الدقة عند تناول أية أخبار أو معلومات، وكذا الرجوع إلى المتحدث الرسمي للوزارة قبل نشر أي بيانات دون التأكد من صحتها، حرصًا على عدم إثارة البلبلة والقلق.