"45 يومًا على المهلة".. كل ما تريد معرفته عن تحديث بطاقات التموين

كتبت- عايدة رضوان:

منحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين المقيدين بمنظومة الدعم السلعي ودعم الخبز، مهلة بدأت في الأول من أغسطس الماضي، لتحديث بيانات البطاقات التموينية التي تحمل أي أخطاء تخص الأرقام القومية للأفراد المقيدين أو عدد المستفيدين من الدعم السلعي أو الخبز، وغيرها.

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، حاجة 1.5 مليون بطاقة للتحديث وتصحيح البيانات.

ويرصد "مصراوي" كافة المعلومات التي تخص عملية تحديث بيانات البطاقات التموينية:

1 - موعد نهاية المهلة؟

- من المقرر أن تنتهي مهلة تحديث بيانات البطاقات التموينية في 8 نوفمبر المقبل، بالتزامن مع انقضاء مدة إضافة المواليد الجدد في السابع من ذات الشهر.

2 - كيف يمكن معرفة وجود أخطاء بالبطاقة التموينية؟

عبر طريقتين، زيارة الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إدارة دعم مصر مباشرة https://www.tamwin.com.eg أو التوجه إلى أقرب مكتب تمويني، ليجري الموظف المختص التصحيح اللازم في حالة التأكد من وجود أخطاء ببيانات البطاقة.

وفي حالة ظهور "لا توجد بيانات" عند زيارة الموقع الإلكتروني أو التوجه إلى المكتب التمويني، فإن ذلك يعني خلو البطاقة من أي بيانات خاطئة.

3- كيف يمكن تحديث البيانات عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر؟

زيارة الموقع واتباع الخطوات الآتية:

- اضغط على اللينك التالي: "https://www.tamwin.com.eg/"

- اختر "حدث بياناتك"، ثم أدخل رقم البطاقة التموينية والرقم القومي.

- عدِّل أو احذف الأفراد المقيدين في الجدول المبين في الصورة رقم (3)، جدول أفراد البطاقة قبل التحديث.

- انقر بأنك مسئول مسئولية كاملة عن هذه التغييرات.

وفي حالة عدم التمكن من تصحيح أو استكمال البيانات، يمكن التوجه إلى أقرب مكتب تموين، أو مكتب بريد للحصول على الاستمارة الورقية لاستيفائها وإرسالها مع المرفقات المطلوبة أو الاتصال بالخط الساخن (19959) كما هو موضح بالموقع الإلكتروني.

4- كيف يمكن التحديث عبر المكتب التمويني؟

- يتم التوجه إلى أقرب مكتب تمويني، وطلب نموذج أداء خدمة "تحديث بيانات البطاقة" مقابل واحد جنيه، ومن ثم يجري الموظف المختص التصحيح اللازم في حالة التأكد من وجود أخطاء ببيانات البطاقة.

5- ماهو مصير المتخلفين عن تحديث البيانات عقب انقضاء المهلة؟

سيتم وقف كافة البطاقات التي سوف يتخلف أصحابها عن تصحيح بيانات بطاقاتهم.

6- هل يمكن استخراج بطاقة تموين جديدة في حالة الوقف أو الحذف؟

يجب على المواطنين من المقيدين بمنظومة الدعم السلعي والخبز، والذين قد يتعرضوا للحذف أو الإيقاف نتيجة التخلف عن تحديث بيانات البطاقات، التقديم مرةً أخرى لاستخراج بطاقة تموينية جديدة، وفي حالة استيفاء الشروط، والتأكد من استحقاقهم للدعم سيتم إصدار بطاقات لهم.

وأوضحت وزارة التموين، خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية التي بها أخطاء عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة "دعم مصر".. (اضغط هنا).

من جانبه، صرح الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، لمصراوي، بأنه من المتوقع حذف 6 ملايين مقيدين على 1.5 مليون بطاقة تموينية من أصحاب البيانات الخاطئة، موضحًا أن الوزارة تستهدف حذف المتوفين والأسماء المكررة نتيجة عدم الفصل الاجتماعي والتلاعب في البطاقات، والمسافرين لفترة تزيد على 6 أشهر، وأصحاب الأرقام القومية الخاطئة، والبطاقات التي تحمل أسماء بلا أرقام قومية، والبطاقات التي تقوم بصرف مقررات تموينية وخبز مدعم بأعداد تفوق المقيدين عليها.

اقرأ أيضًا:

خطوة بخطوة.. تعرف على كيفية تحديث بيانات البطاقات التموينية

​