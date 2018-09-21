كيف استعدت جامعات القاهرة الكبرى لانطلاق الدراسة غدًا؟

كتب- محمد قاسم:

أنهت جامعات القاهرة الكبرى (القاهرة- عين شمس- حلوان)، استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد 2018-2019، غدًا السبت.

في جامعة القاهرة، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، انتهاء الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2018-2019، غد السبت، واستقبال نحو 250 ألف طالب وطالبة بكلياتها فى العام الجامعى الجديد.

وقرر الخشت، إلغاء إجازة يوم السبت لجميع موظفي الجامعة غدًا، مؤكدًا أنه سيتم حساب اليوم لجميع العاملين بأجر كامل.

واستعرض الخشت، مع عمداء كليات الجامعة كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمة في العام الجامعي الجديد، وتجهيز المدرجات وقاعات الدروس، والمعامل والورش، والمكتبات.

ووجه الخشت، بإعلان الجداول الدراسية، مع بدء الدراسة، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وسرعة إنهاء أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد بشئون الطلاب.

وأكد الخشت، على ضرورة العمل بالكليات على توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم ومراجع، وانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول للدراسة بالجامعة، لافتا إلى أن المدن الجامعية ستكون مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب، مشدداً على تسكين الطلاب من اليوم الأول للدراسة وفقاً لجدول زمني محدد.

ووجه بضرورة تفعيل الأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والإجتماعية وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب، إلي جانب قيام الكليات بالانتهاء من إعداد الخطط الخاصة بإستقبال الطلاب الجدد من اليوم الأول للدراسة والإحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة وتاريخ الجامعة بمشاركة الطلاب القدامى.

ودعا في بيان اليوم، رئيس جامعة القاهرة عمداء الكليات بالقيام بجولات داخل كلياتهم في اليوم الأول للدراسة، ووجه بضرورة تواجد الأساتذة بين الطلاب والاقتراب منهم. كما يجري غدًا جولات بالكليات بعد أداء تحية العلم، ويلتقي خلال تلك الجولات بعمداء الكليات والأساتذة والطلاب تزامناً مع بداية العام الجامعي الجديد.

أما جامعة حلوان أكد ماجد نجم، رئيس جامعة، أن الجامعة على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب الجُدد، مشيرًا إلى سيتم تعريف الطلاب بالحياة الجامعية والحرم الجامعي من خلال الأساتذة أعضاء هيئة التدريس والاتحادات الطلابية التي أعدت برامج مميزة لاستقبال الطلاب وتعريفهم بالكليات وطبيعة الدراسة بالاقسام المختلفة وأماكن المحاضرات.

وأشار إلى أن الكليات أعلنت الجداول الدراسية حتى يتسنى للطلاب تحقيق الألتزام الدراسي بدايةً منذ الأسبوع الأول للدراسة، بالإضافة إلى توفير الرعاية الاجتماعية لغير القادرين من خلال صناديق التكافل الاجتماعي ورعاية الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسير الطرق بالحرم الجامعي لسهولة تحركاتهم.

وأضاف "نجم" أن الجامعة وقعت الكشف الطبي للطلاب الجدد الذي بدءًا من 5 أغسطس الماضي، حيث يتم استقبال الطلاب وذويهم من خلال البوابة الرئيسية للجامعة.

وأشار إلى أن الجامعة انتهت من إعداد خطة الأنشطة الطلابية خلال هذا العام وتم وضع خطة عمل متميزة للأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، وتجهيز المدن الجامعية طلاب وطالبات للتسكين وتجهيز الملاعب الملاعب الرياضية والصالة المغطاة لاستقبال الطلاب بأقسام رعاية الشباب، وكذلك توجيهات الطلاب بلوحات ارشادية وبمساعدة الطلاب القدامى من مختلف الكليات قبل بدء الدراسة.

وأوضح أن الجامعة بدأت تجهيز وتركيب مظلات للطلاب لأول مرة بمسافة تصل 750 مترا، تبدأ من شعار الجامعة وحتى المكتبة المركزية، وتجهيز البوابات الالكترونية، مشيرًا إلى أن المطعم المركزي بات جاهزًا لاستقبال جميع طلاب المدن الجامعية في وقت واحد وتقديم جميع الخدمات المميزة لهم.

فيما أكدت جامعة عين شمس، انتهاء استعدادتها أيضًا، حيث يفتتح الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، بدء العام الجامعي الجديد في التاسعة من صباح السبت بتحية العلم وعزف السلام الجمهوري من حرم كلية التجارة.

ويلقي رئيس الجامعة كلمة افتتاحية يعقبها جولة تفقدية داخل لعدد من الكليات للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية.

وأكد عزت، انتهاء تجهيز المدرجات وقاعات الدرس، وإعداد خريطة الأنشطة الطلابية على مدار السنة، وكذلك إجازتي نصف السنة وآخر السنة، بالعام الجديد، مع إعداد الجداول والمحاضرات، والاستعداد الجيد لعملية التدريس، وسننظم حفل استقبال لمدة يومين للطلاب الجدد.

وأجرى عزت، جولة تفقدية للمدينة الجامعية طلبة، حيث تفقد المطعم الفرعوني و مركز تنمية المهارات المهنية و التوظيف (ECDC) وإدارة نظم الجودة والاعتماد في المؤسسات التعليمية والمقر الجديد للإدارة العامة للتموين الطبي والصيدليات.

وتابع "عزت"، آخر تطورات أعمال التجديد للمطبخ الذي يخدم المدينة الجامعية والذي تم تجديده وفق المواصفات الصحية المعتمدة، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بالأسطح والمظهر العام للمدينة.