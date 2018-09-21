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    طوارئ بمطار القاهرة استعدادا لسفر الرئيس إلى أمريكا

    09:16 ص الجمعة 21 سبتمبر 2018
    طوارئ بمطار القاهرة استعدادا لسفر الرئيس إلى أمريكا

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب - طه عبيد:

    أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، حالة الطوارئ، اليوم الجمعة؛ استعدادا لسفر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في بداية زيارة تستغرق 6 أيام؛ للمشاركة بأعمال الـــدورة الــ٧٣ للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية بمدينة نيويورك الأمريكية، والتي تركز على قضايا التنمية وحفظ الأمــن والسلم الـدولـيـين ومكافحة الإرهـــاب وحقوق الإنسان.

    وفتحت سلطات المطار استراحة رئاسة الجمهورية استعدادا لسفر الرئيس، كما جرى تأمين الطرق المؤدية من وإلى مطار القاهرة الدولي، ومنع دخول السيارات لمحيط الصالة الرئاسية بالمطار، وانتشرت الخدمات الأمنية، وكذلك ضباط المفرقعات والكلاب البوليسية لتأمين محيط استراحة الرئاسة.

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