تفاصيل زيارة السيسي إلى نيويورك: بيان بالأمم المتحدة.. ولقاء زعماء ومستثمرين

القاهرة - مصراوي:

أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، إلى نيويورك؛ للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال راضي في بيان اليوم، إن الرئيس سيلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة، والذي سيتناول رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، وكذلك المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالميين، وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي.

وذكر أن الرئيس سيترأس الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة السبعة والسبعين، التي تتولى مصر رئاستها خلال العام الجاري للمرة الثالثة في تاريخ المجموعة، حيث سيلقي البيان الافتتاحي لمصر أمام الاجتماع، والذي يتضمن استعراض الدور المصري في دعم أنشطة المجموعة منذ تأسيسها في ستينات القرن الماضي، مما ساهم بشكل فعال في تعزيز مسيرة ودور المجموعة في إطار التعاون فيما بين دول الجنوب.

ويشمل البيان موقف مصر نحو الجهود الرامية لإصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة؛ للاستجابة بشكل أكبر للمتطلبات والاحتياجات التنموية لدولها الأعضاء.

وأضاف متحدث الرئاسة أن زيارة الرئيس إلى نيويورك ستضمن أيضاً نشاطاً مكثفاً على الصعيد الثنائي بين مصر والولايات المتحدة في عدة مستويات من ضمنها عقد عدد من اللقاءات مع الشخصيات السياسية، والفكرية ذات الثقل بالمجتمع الأمريكي، وكذا مع قيادات كبريات الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وبيوت المال وكبار مسئولي وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، فضلاً عن مجموعة من أعضاء الكونجرس، حيث سيجري الرئيس حوارات مفتوحة معهم للتباحث حول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما سيلقي الرئيس الضوء على تطورات الإصلاح الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار في مصر، ورؤية الدولة لدور القطاع الخاص في التنمية، ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة في مصر.

وأوضح السفير بسام راضي أن برنامج زيارة الرئيس لنيويورك يتضمن عقد لقاءات مكثفة مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتي المجالات، إضافةً إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

كما يشارك السيسي في قمة نلسون مانديلا للسلام، والتي تأتي تزامناً مع الاحتفال بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الإفريقي الراحل، ويلقي كلمة بهذه المناسبة أمام القمة".