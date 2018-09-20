رئيس "عين شمس" يتفقد المدينة الجامعية استعدادًا لاستقبال الطلاب (صور)

كتب- محمد قاسم:

تفقد الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، المدينة الجامعية للطلبة، استعدادًا لاستقبال الطلاب المغتربين، مع حلول العام الدراسي الجديد، المقرر له السبت المقبل.

وضمن الجولة التفقدية لرئيس جامعة عين شمس، المطعم الفرعوني ومركز تنمية المهارات المهنية والتوظيف (ECDC)، وإدارة نظم الجودة والاعتماد في المؤسسات التعليمية، فضلًا عن المقر الجديد للإدارة العامة للتموين الطبي والصيدليات.

وتابع "عزت"، آخر تطورات أعمال التجديد للمطبخ الذي يخدم المدينة الجامعية، والذي تم تجديده وفق المواصفات الصحية المعتمدة، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بالأسطح والمظهر العام للمدينة.

ورافق رئيس الجامعة - خلال الجولة - كل من:"سمير عبد الناصر، أمين عام الجامعة، والدكتورة إسراء عبد السيد، مدير مكتب العلاقات الدولية للجامعة، والمهندسة فيفيان نبيل، مدير عام الشئون الهندسية، وأحمد العنتبلي، مدير عام المدن الجامعية، وهشام الجندي، مدير عام التغذية".