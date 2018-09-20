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    حسن تهامي أميناً عامًا لوزارة الطيران المدني

    04:23 م الخميس 20 سبتمبر 2018
    حسن تهامي أميناً عامًا لوزارة الطيران المدني

    يونس المصري وزير الطيران المدني

    كتب- طه عبيد:
    أصدر الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، الخميس، قرارا بتعيين الطيار حسن تهامي عبدالرؤوف أميناً عاما لوزارة الطيران المدني، خلفاً للمهندس مصطفى علي الدين.

    وكلف الوزير، مصطفى علي الدين برئاسة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران.

    ووجه المصري، الشكر للمهندس مصطفى علي الدين على مجهوداته خلال الفترة السابقة، متمنياً له مزيداً من النجاح والتوفيق في منصبه الجديد.

    يونس المصري وزارة الطيران المدني مصر للطيران

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