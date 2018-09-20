"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة التنسيق الثاني للقبول بمرحلة رياض الأطفال

كتبت- ياسمين محمد:

تعلن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة التنسيق الثاني للقبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية، اليوم الخميس، من خلال مواقع الإدارات التعليمية التابعة للمديرية على الإنترنت.

ووظهرت - حتى الآن - نتيجة تنسيق الثاني للقبول بإدارتي النزهة ودار السلام، على أن يجري الإعلان عن باقي الإدارات تباعًا.

ويجب على الأطفال المقبولين طباعة الإخطار عن طريق الإنترنت، وسرعة سداد المصروفات في موعد أقصاه أسبوع من إعلان النتيجة والتوجه للمدارس لتقديم الملفات على أن يحتوي الملف على: "بطاقة رقم قومي للأب، على أن تكون سارية وتابعة للمربع السكني، وشهادة ميلاد كمبيوتر للطفل، 6 فضلًا عن صور حديثة للطفل".

ويمكن لأولياء الأمور التعرف على النتيجة من خلال الرابط التالي: http://cairomoe.net/site/edarat/​