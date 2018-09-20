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برنامج تدريبي لوفد أمانة النواب البحريني بمقر البرلمان الأحد

11:38 ص الخميس 20 سبتمبر 2018
برنامج تدريبي لوفد أمانة النواب البحريني بمقر البرلمان الأحد

كتب- أحمد علي:

ينظم معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب، برنامجًا تدريبياً لوفد من الأمانة العامة بمجلس النواب البحريني تحت عنوان "برنامج تعريفي عن الأمانة العامة لمجلس النواب المصري"، وذلك بقاعة اللواء سامح سيف اليزل، ابتداءً منذ الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يلقي المحاضرات عددًا من المتخصصين من الأمانة العامة للمجلس.

برنامج تدريبي مجلس النواب البحريني مجلس النواب المصري

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