برنامج تدريبي لوفد أمانة النواب البحريني بمقر البرلمان الأحد
11:38 ص الخميس 20 سبتمبر 2018
كتب- أحمد علي:
ينظم معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب، برنامجًا تدريبياً لوفد من الأمانة العامة بمجلس النواب البحريني تحت عنوان "برنامج تعريفي عن الأمانة العامة لمجلس النواب المصري"، وذلك بقاعة اللواء سامح سيف اليزل، ابتداءً منذ الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.
ومن المقرر أن يلقي المحاضرات عددًا من المتخصصين من الأمانة العامة للمجلس.
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