مُتحدث التعليم يكشف سبب إلغاء تراخيص طباعة الكتب الخارجية لرياض الأطفال

كتب- محمد جمعة:​

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن إلغاء منح تراخيص طباعة الكتب الخارجية يقتصر على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي فقط، مع استمرار السماح بطباعة باقي الصفوف التعليمية.

وكشف خيري، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، عن أسباب قرار الوزارة بأن هذه الكتب أصبحت لا تتوافق مع مناهج وفلسفة النظام التعليمي الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ 22 سبتمبر الجاري.

وأشار خيري إلى أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أعطى دور النشر التي تطبع الكتب الخارجية بديلًا يعوضعها عن خشارتها من هذا القرار، من خلال طباعة "دليل ولي الأمر" الذي يساعد في المنظومة الجديدة، لافتًا إلى أنه وجد تعاونًا وتفهمًا من أصحاب دور النشر للقرار.

وتابع خيري: "دليل ولي الأمر يساعده على معرفة دوره في المنظومة التعليمية الجديدة ويجعله يُكمل وراء المدرسة".