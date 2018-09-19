وزير التموين لرئيس شركة السكر: "عايزين كولونيا 555 ترجع زي زمان"

كتبت- عايدة رضوان:

تفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، منتجات عدد من الشركات المشاركة بمعرض "أهلًا مدارس"، اليوم الأربعاء، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتوجه المصيلحي، بحديثه إلى رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية بوزارة التموين باستمرار إنتاج الكحوليات من مصانع الشركة، قائلا: "عايزين كولونيا 555 ترجع زي زمان".

ودعا المصيلحي، لضرورة الاهتمام بصناعة المنتجات، وانتشارها بالأسواق، وضرورة وجود تخفيضات في أسعار السلع للتسهيل على المواطنين.