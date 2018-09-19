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    السيسي: توفير "التابلت" مجانًا للطلاب خلال السنوات المقبلة

    02:01 م الأربعاء 19 سبتمبر 2018
    السيسي: توفير "التابلت" مجانًا للطلاب خلال السنوات المقبلة

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتبت- ياسمين محمد:

    قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تكلفة "التابلت" الذي وفرته الدولة لطلاب الصف الأول الثانوية مجانًا"، كبيرة، إذ يبلغ الجهازالواحد أكثر من 1000 جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة اختارت سداد هذا المبلغ الجديد لأبنائها، وتستكمل سداده خلال السنوات المقبلة.

    جاء هذا خلال كلمته أثناء افتتاح عددا من المشروعات التنموية، اليوم الأربعاء، من محافظة المنوفية.

    وتعاقدت الدولة على 708 آلاف "تابلت" مع شركة "سامسونج"، في إطار استعدادها لتطبيق نظام الثانوية المعدل.

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