رئيس "الوطنية للإعلام" ناعيا جميل راتب: "علامة في تاريخ مصر"

كتب- مصطفى علي:

نعى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الفنان القدير جميل راتب الذي وافته المنية اليوم، وقال: "فقدنا قيمة فنية كبيرة قدمت الكثير من الأعمال الفنية للشاشة الصغيرة بمختلف تنوعاتها أثرى بها الدراما المصرية والعربية".

وأضاف حسين زين، في بيان، الأربعاء، أن أعمال جميل راتب الهادفة التي تربت عليها أجيال ستظل محفورة داخل عقول وقلوب محبي فنه الراقي الهادف والذي يعتبر علامة في تاريخ مصر.

ودعا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.