السيسي ينقل نائب رئيس مجلس الدولة إلى وظيفة غير قضائية بالتنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 تابع (أ) الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2018، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 430 لسنة 2018، بشأن نقل المستشار بهجت مفتاح سليمان معوض، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية، تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية على التالي:.

