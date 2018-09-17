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    السيسي ينقل نائب رئيس مجلس الدولة إلى وظيفة غير قضائية بالتنمية المحلية

    04:13 م الإثنين 17 سبتمبر 2018
    السيسي ينقل نائب رئيس مجلس الدولة إلى وظيفة غير قضائية بالتنمية المحلية

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد نصار:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 37 تابع (أ) الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2018، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 430 لسنة 2018، بشأن نقل المستشار بهجت مفتاح سليمان معوض، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية، تعادل درجة وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبه فيها.

    ونص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية على التالي:.
    نقل نائب رئيس مجلس الدولة لوظيفة غير قضائية بالتنمية المحلية

    السيسي مجلس الدولة وزارة التنمية المحلية بهجت مفتاح سليمان معوض

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