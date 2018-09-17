"الكهرباء": جهود مصر متواصلة لإتمام برنامجها النووي السلمي

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر تواصل جهودها لإطلاق برنامجها النووي السلمي، لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة.

وأضاف شاكر، في كلمة مصر أثناء مشاركته في الدورة رقم "62" للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إن مصر حرصت ولا تزال على أن تستند رؤيتها إلى إنشاء إطار متكامل تشريعياً وفنياً تقوده وتشرف عليه كوادر وطنية، على درجة كبيرة من الحرفية والمهنية، وبما يضمن التشغيل الآمن والسليم لمحطات الطاقة النووية التي سيتم بناؤها خلال الفترة المقبلة، والمتمثلة في أربع وحدات للطاقة النووية بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحده.

وتابع أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية مصر نحو تنوع مصادر الطاقة، وتعظيم الاستفادة منها.

وتناول الوزير في كلمته العديد من القضايا المرتبطة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، حيث أوضح أمام المؤتمر، الذي يناقش عددا من القضايا الدولية المتعلقة بالطاقة النووية وبرامج التنمية، وعلاج الأمراض والتقدم التكنولوجي والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعلمية للدول الأعضاء، وتوفير بيئة أفضل للحياة، أنه تم الانتهاء من المفاوضات الجارية بين الجانبين المصري والروسي، حول النقاط الفنية والتمويلية والقانونية للعروض المقدمة من الجانب الروسى فيما يخص عقود الهندسة، والتوريد والإنشاء للمحطة النووية، وتأمين توريد الوقود النووي، وتقديم الخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود المستنفد، وتوقيع تلك العقود، ودخلت حيز التنفيذ فى 11/12/2017.

وأكد حرص مصر على توظيف ما لديها من خبرات وكوادر مؤهلة، ومرافق بحثية في خدمة برامج الاستخدام السلمى للطاقة الذرية على المستوى الإقليمي، والذى يشمل المجالين العربي والأفريقي، من خلال مشاركة مصر الجادة والفعالة في برامج التدريب والتأهيل والمشروعات البحثية المشتركة، وذلك من خلال عضويتها في كل من الهيئة العربية للطاقة الذرية، واتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي (AFRA).

وأضاف أن مصر تواصل أنشطة البحث والتطوير في كافة مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وخدمة المجتمع وتشمل هذه الأنشطة مجالات الصحة والغذاء والزراعة والصناعة والموارد المائية والثروات المعدنية وغيرها.

وأكد الوزير جهود مصر الجادة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، وإخضاع كافة المنشآت النووية لدى جميع دول المنطقة لنظام الضمانات الشاملة للوكلة الدولية للطاقة الذرية، وأن مصر تأسف لما تلمسه من غياب الإرادة السياسية لدى بعض الدول الأعضاء بالوكالة لتنفيذ قرار عام 1995 بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وتطالب الدول الراعية للقرار بتحمل مسئوليتها، والعمل الجاد على تنفيذ هذا القرار.

ويجرى الدكتور شاكر والوفد المرافق له سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعض وفود الدول المشاركة في الاجتماع لمناقشة سبل التعاون في كافة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.