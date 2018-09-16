شركة أدوية تتبرع بمليون جرعة دواء للسيدات لعلاج نقص فيتامين "د"

كتب - أحمد جمعة:

أعلن رئيس شركة "ايفا فارما" الدكتور رياض أرمانيوس، تبرع الشركة بمليون جرعة من أقراص فيتامين "د" الذي تنتجه الشركة، للسيدات لمواجهة نقص الفتيامين بين الإناث، كمساندة من الشركة للدولة لدعم صحة المرأة وتمكينها.

جاء ذلك مؤتمر إطلاق "الحملة القومية للتوعية بمخاطر فيتامين "د" وتأثيره على صحة المرأة والأسرة المصرية"، الذي تظمها المجلس القومى للمرأة.

من جهتها قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن دواء فيتامين "د" أصبح متوفر منه أقراص سهلة التناول لأول مرة منتج من شركة مصرية وسعره فى متناول الجميع.

وطالبت رئيس المجلس القومي للمرأة جميع السيدات بتحليل نسبة الفيتامين، وتوعية غيرها من السيدات بأهمية التحليل ومعرفة النسبة، وتناول الدواء فى حال نقصها.

وقالت إنها حللت ووجدت لديها نقص فى فيتامين "د"، وتناولت خلال المؤتمر الصحفي أول جرعة دواء لعلاج نقص فيتامين "د" لديها.

من جهته قال الدكتور أسامة هنيدي، مستشار رئيس الشركة، إن الدواء كان عبارة حقن ويصعب على البعض تناولها، مشيرًا إلى أن دواء الأقراص كان مستوردًا بسعر عالى، مشيرًا إلى أن شركة "ايفا فارما" أنتجت أول فيتامين "د" أقراص مصري، وبسعر عُشر سعر الدواء المستورد.