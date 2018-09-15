انطلاق برنامج "الحكاية" لعمرو أديب على "mbc مصر"

كتب- مصطفى علي:

انطلق مساء اليوم السبت، برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة "mbc مصر".

وأكد "أديب" أن البرنامج سيكون أكبر برنامج توك شو في الوطن العربي، لافتا إلى أنه مهتم بسرعة الأداء، وكثرة الفقرات وتنوعها.

وكشفت مصادر بالبرنامج لـ"مصراوي" أن البرنامج سيستمر لمدة 3 ساعات على الهواء، ويتضمن فقرات مسجلة، حيث تُذاع فقرة كاملة موسعة عن حفل الإعلان عن إطلاق البرنامج، والتي أقيمت الأحد الماضي، وستشمل لقاءات عقدها أديب" مع عدد من الشخصيات وهي: لقاء مع الفنانة يسرا، والفنان أبو، والمؤلف تامر حبيب، عن كواليس أغنية "3 دقات" التي حققت نجاحًا كبيرًا.

كما تتضمن فقرة الحفلة لقاءات مع نجم الأهلي مؤمن زكريا، والمصممة المصرية فريدة تمراز، والسباحة بسنت عادل، وأيضًا لقاءات مع محمد عبد المتعال، رئيس قنوات mbc مصر، ومازن حايك المتحدث الإعلامي للمجموعة، بالإضافة إلى رجل الأعمال حسام قباني.

وتتضمن أيضًا فقرات الحلقة الأولى من البرنامج لقاءً حصريًا مع الفنانة هيفاء وهبي، تحكي فيه عن مشوارها الفني ونجوميتها.

وأشارت المصادر، إلى أن الحلقة الأولى ستفتح ملف التنمر في المدارس المصرية والعربية، وجهود الحكومة في توفير أدوات المدراس بأسعار مخفضة في معارضها الخاصة.

وكشفت المصادر، أن هناك حالة من التشديدات على سرية المعلومات داخل ستوديو قناة mbc قبيل انطلاق الحلقة الأولى من البرنامج.