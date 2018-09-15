وكيل "دفاع النواب" لمصراوي: "الملاك" فيلم تجاري لا يعبر عن حقائق

كتبت- هند الشامي:

قال النائب يحيي الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إن فيلم الملاك، ما هو إلا عمل تجاري لا يمثل الواقع، بل هو مجرد مشروع هادف للربح لا يعبر عن الحقائق.

وتساءل الكدواني، لمصراوي، أين استقى القائمون على العمل هذه المعلومات وأعمال ومعلومات المخابرات كلها سرية؟ مضيفا أن هذا العمل لا يهدف إلا التجارة، بترويج معلومات لا تستند لدلائل.

وكانت شبكة الترفيه العالمية "نتفليكس"، بدأت عرض الفيلم المثير للجدل "الملاك"، الذي يجسد قصة المصري أشرف مروان سكرتير الرئيس الأسبق محمد أنور السادات وزوج ابنة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

يجسد شخصية "أشرف مروان" الممثل الهولندي التونسي الأصل مروان كنزاري، فيما يُجسد شخصية الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي الممثل الإسرائيلي تساهي هاليفي، بينما يُجسد شخصية الرئيس الأسبق محمد أنور السادات الممثل الإسرائيلي من أصل عراقي ساسون جاباي، وشخصية "الزعيم" جمال عبدالناصر يقوم بتجسيدها الممثل الأمريكي من أصل فلسطيني وليد زعيتر.

ويُظهر "الملاك" رجل الأعمال أشرف مروان على أنه جاسوس، عمل لصالح إسرائيل.