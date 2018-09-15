اليوم.. وزارة الآثار تفتتح "صان الحجر" بالشرقية

كتب- يوسف عفيفي:

يتفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، منطقة "صان الحجر" الأثرية بمحافظة الشرقية؛ للوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير وإعلان تحويلها لمتحف مفتوح للزيارة، بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

واستطاعت البعثة اﻷثرية، ترميم وإعادة تجميع وتركيب مسلتين أثريتين وتمثالين وعامودين للملك رمسيس الثاني، بالإضافة إلى وضع العديد من القطع الأثرية على مصاطب لحمايتها.

ويشمل برنامج الزيارة التفقدية لمنطقة صان الحجر الأثرية، عرض للخيول والفنون الشعبية لتراث محافظة الشرقية، على أن يليها تفقد للمنطقة الأثرية وشرح لأعمال إعادة تركيب المسلات والأعمدة و تماثيل الملك رمسيس الثاني، وزيارة مقبرة بالمنطقة.