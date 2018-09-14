وزيرة التخطيط: عمل المرأة يقلل معدلات الزيادة السكانية

كتبت– سحر عزام:

قالت الدكتورة هالة السعيد، إن منظومة التعليم والصحة على رأس أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، موضحة أن التعليم وعمل المرأة يساهم في تقليل معدلات الزيادة السكانية.

وأضافت "السعيد"، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة ""dmc الخميس، أن المدارس اليابانية في مصر ستخدم الطبقة المتوسطة مع مدارس النيل والمدارس التجريبية؛ نظرا لتناسب مصروفاتها الدراسية مع هذه الطبقة، موضحة، أن مصر تسير في طريق جيد وفقا للمؤشرات الاقتصادية بانخفاض نسب التضخم إلى 13% مقارنة بـ33% منذ عام وانخفاض نسب البطالة إلى 9.9%.

وتابعت الوزيرة، أن ما تم تحقيقه منذ عامين يعد إنجازا كبيرا يعود فيه الفضل للشعب المصري الذي تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي وما تبعها من ارتفاع أسعار.