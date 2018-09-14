ننشر برنامج زيارة "الآثار" لمنطقة "صان الحجر" بالشرقية.. غدًا

كتب- يوسف عفيفي:

تتفقد وزارة الآثار، غدًا السبت، منطقة "صان الحجر" الأثرية بمحافظة الشرقية؛ لإعلان افتتاحها، وتحويلها إلى متحف مفتوح للزيارة، والوقوف على آخر مستجدات أعمال تطوير للبعثة الأثرية المصرية.

وحصل "مصراوي" على برنامج الزيارة التفقدية إلى منطقة صان الحجر الأثرية للدكتور خالد العناني، وزير الآثار والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على النحو التالي:

الساعة 7.30: التجمع أمام مبنى وزارة الآثار بالزمالك.

الساعة 8:00: التحرك إلى محافظة الشرقية.

الساعة 1:30: الوصول إلى منطقة صان الحجر الأثرية.

الساعة 11:45: عرض للخيول والفنون الشعبية لتراث محافظة الشرقية.

الساعة 12:15: تفقد للمنطقة الأثرية وشرح لأعمال إعادة تركيب المسلات والأعمدة وتماثيل الملك رمسيس الثاني، وزيارة مقبرة بالمنطقة.

الساعة 2:00: المغادرة والعودة إلى القاهرة.