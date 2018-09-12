"البحث العلمي" تعلن فتح باب التقدم لبرامج التعاون مع بولندا والتشيك

كتبت- داليا شبل:

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فتح باب التقدم لبرنامج تبادل الزيارات البحثية للتعاون العلمي والتكنولوجي، ضمن البرنامج التنفيذي بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مع كل من أكاديمية العلوم البولندية وكذا أكاديمية العلوم التشيكية.

وحسب بيان البحث العلمي، الأربعاء، جاء ذلك وفقا لخطة العلوم والتكنولوجيا والابتكار2030، التي أعلنها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تولي أهمية قصوى لتوجيه التعاون الدولي بين مصر ودول العالم المختلفة لخدمة أهداف رؤية مصر للتنمية 2030.

وتابعت الأكاديمية، أنه على جميع الباحثين الراغبين في الاشتراك من المراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية التقدم عبر الموقع الرسمي للأكاديمية واستيفاء الاستمارة المطلوبة في موعد أقصاه 20 أكتوبر 2018، من خلال الرابط التالي http://submission.asrt.sci.eg/ وسيتم إبلاغ الباحثين المقبولة مقترحاتهم على البريد الإلكتروني الوارد منهم.

وأضافت: "تهدف تلك الزيارات إلى التدريب وتنمية القدرات وإتاحة الفرصة للباحثين المصريين للاحتكاك والتواصل والاتفاق على التعاون المستقبلي، وجمع المادة العلمية، والاستفادة من إمكانيات وقدرات الجانب الأجنبي في جوانب الامتياز لديه".

الجدير بالذكر أنه يتم تنفيذ برنامج تبادل الزيارات البحثية طبقاً للاتفاق الموقع مع كل منهما بالنسبة لبولندا يتم تنفيذ زيارات بحثية مدتها من 1-2 أسبوع للزيارات القصيرة ومن 1-2 شهر في الزيارة الواحدة للزيارات الطويلة، أما بالنسبة للتشيك يتم تنفيذ زيارات بحثية مدتها 1-2 أسبوع للزيارات القصيرة.