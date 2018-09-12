محافظة القاهرة تعلن إغلاق كوبري عباس جزئيًا

كتب- محمد نصار:

كلف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، شركة المقاولون العرب بعمل إصلاحات فورية للفاصل المعدني بكوبري الجيزة (كوبري عباس) على أن ينتهي العمل فجر الأحد المقبل، مع السماح بغلق جزء من الحارة المتجهة من ميدان الجيزة إلى المنيل لحين الانتهاء من العمل والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الضغط على الكوبري وإرشادات السائقين إلى مسارات بديلة مع منع حركة سيارات النقل الثقيل تمامًا على هذا الاتجاه لحين الانتهاء من العمل.

كانت غرفة عمليات محافظة القاهرة تلقت شكاوى من انهيار أحد الفواصل المعدنية بكوبري عباس ما يؤدي إلى عرقلة حركة السير عليه، وعلى الفور كلف المحافظ، المهندس أشرف حلمي، مدير مديرية الطرق والكباري، بتشكيل لجنة فنية من مديرية الطرق وشركة المقاولون العرب واستشاري المديرية لمواجهة الجسم الإنشائي للكوبري من أسفل ورفع كفاءة الكوبري بالكامل.

وأوضح المحافظ، أن كوبري عباس أهم المعابر التي تربط القاهرة بالجيزة منذ إنشائه عام 1908 وإعادة افتتاحه بعد تجديده عام 1971 ويمتد بطول 535 مترًا وعرض 20 مترًا.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ بحي مصر القديمة، رافقه خلالها اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء عاطف مهران، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع جنوب القاهرة، واللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، والعميد محمد الشامي، رئيس مرور جنوب القاهرة، واللواء محمد زين، رئيس حي مصر القديمة.

وشدد المحافظ، على رئيس الحي برفع كفاءة وتطوير شارع المنيل الرئيسي ومدخل منطقة مجمع الأديان وميدان عمرو بن العاص ورفع كافة الإشغالات، كما أصدر تعليماته لرئيس الحي بالتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة لرفع كفاءة الحديقة المجاورة للميدان وتزويدها بسور وإعادة استغلالها كمتنفس لأهالي المنطقة.

وتفقد المحافظ، خلال الجولة، مدرسة عين الصيرة الابتدائية وأصدر تعليماته لرئيس الحي بتكليف حملة مكثفة لنظافة المدرسة وتقليم الأشجار والعمل على صيانة دورات المياه والزجاج المكسور وإعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد وازالة كافة التشوهات على سور المدرسة وإعادة طلائه.